Prosus aan kop in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger, onder leiding van Prosus dat profiteerde van de kwartaalcijfers van Tencent. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 762,02 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING schreef het optimisme op de beurs toe aan het meevallende inflatiecijfer uit de VS van dinsdag.

Gisteren bleek dat de consumentenprijsinflatie vorige maand in de VS niet is gestegen ten opzichte van september. Op jaarbasis stegen de prijzen bovendien in een flink lager tempo dan in september.

"Beleggers reageerden zoals verwacht positief op de inflatiecijfers", aldus Wiersma. "Het betekent namelijk dat de tegenwind van de afgelopen 18 maanden verdwijnt en binnenkort naar verwachting zal draaien naar meewind."

Na de publicatie van de inflatiecijfers prijst de markt de kans op een eerst renteverlaging door de Fed in mei nu op bijna 49 procent, zo blijkt uit de FedWatch-tool van CME.

Beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx merkte bovendien op dat het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel aannam om een shutdown van de overheid af te wenden. De maatregel gaat nu naar de Senaat voor een stemming.

Volgens Blekemolen werden opbeurende macrocijfers uit China ook positief ontvangen op de beurs. Zowel de industriële productie als de detailhandelsverkopen stegen in oktober harder dan verwacht.

Met de forse stijging van afgelopen week is het technische plaatje voor de AEX sterk verbeterd, zo stelde de expert van Lynx. "De AEX is niet alleen uit de dalende trend gebroken, maar ook boven de 200-daags gemiddelde en de voorgaande toppen. Hiermee lijkt de weg vrij te liggen voor verdere koersstijgingen en dus een klassieke eindejaarsrally", aldus Blekemolen.

Investment manager Bob Homan van ING Investment Office zei voor de camera van ABM Financial News al dat de eindejaarsrally vermoedelijk al een paar weken aan de gang is. Homan denkt dat de Magnificent Seven, ofwel Nvidia, Amazon, Tesla, Apple, Meta, Alphabet en Microsoft zullen profiteren. En in Nederland "voor de hand liggende namen als ASML".

Klik hier voor: eindejaarsrally is al van start

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral naar de VS met cijfers over de detailhandelsverkopen en de producentenprijzen. Ook staat de Empire State Index op de rol. Verder is er een ontmoeting tussen Joe Biden en Xi Jinping in San Francisco.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0851. De olieprijzen koersten licht lager.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won IMCD 2,2 procent en Prosus 4,8 procent na cijfers van Tencent. Adyen verloor 2,3 procent en Ahold Delhaize 2,1 procent.

In de AMX won OCI 2,4 procent en Just Eat 2,1 procent. Alfen steeg met 1,5 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Berenberg. Het koopadvies werd wel gehandhaafd. Volgens Berenberg heeft Alfen een sterk derde kwartaal achter de rug, met een aantrekkende prestatie bij EV Charging, betere marges dan in het tweede kwartaal en een solide vrije kasstroom "om de zorgen over de balans wat weg te nemen".

JDE Peet's daalde met 3,6 procent.

Onder de kleinere aandelen won Avatium 1,9 procent, maar daalde Acomo 2,6 procent.