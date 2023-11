Alstom schrapt banen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alstom Design & Styling

(ABM FN-Dow Jones) Alstom heeft een plan uit de doeken gedaan om de flinke schuldenberg aan te pakken, onder meer door te snijden in het personeelsbestand. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de Franse multinational. Er ligt bij het bedrijf een actieplan op tafel, dat met name gericht is op kostenbesparingen en een vereenvoudiging van de operaties. In maart 2025 moet de schuld met 2 miljard euro zijn teruggebracht ter versterking van de balans. Eind september bedroeg de schuldpositie nog 3,4 miljard euro. Het bedrijf wil sneller leveren en de productie verhogen, maar ook besparen door circa 1.500 banen te schrappen. Alstom neemt verder een kapitaalversterking, desinvesteringen en herfinancieringen in overweging. Resultaten De orderportefeuille daalde van 10,1 miljard euro over de eerste zes maanden van het boekjaar 2022/2023, naar 8,4 miljard euro afgelopen halfjaar. In die 10,1 miljard euro van vorig jaar zat een grote Duitse order van 2,5 miljard euro. De aangepaste EBIT kwam uit op 438 miljoen euro tegen 397 miljoen euro vorig jaar. De bijbehorende EBIT-marge steeg van 4,9 naar 5,2 procent. De aangepaste nettowinst kwam uit op 174 miljoen euro, iets minder dan de 179 miljoen euro een jaar eerder. De vrije kasstroom kwam uit op 1,1 miljard euro negatief. Alstom noemde dit woensdag een duidelijk signaal dat er verandering nodig is. Het Franse bedrijf verwacht dit jaar een autonome omzetgroei van meer dan 5 procent bij een aangepaste EBIT-marge van circa 6 procent. De vrije kasstroom moet volgens Alstom binnen de bandbreedte van 500 tot 750 miljoen euro negatief uitkomen. Op de aandeelhoudersvergadering van juli volgend jaar wordt Philippe Petitcolin voorgedragen als bestuurslid en als bestuursvoorzitter. Daarmee wordt de rol van CEO gescheiden van de voorzittersfunctie. Henri Poupart-Lafarge blijft CEO. Bron: ABM Financial News

