AEX hoger geopend

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,5 procent hoger op 761,93 punten. Onder de hoofdfondsen won ASR Nederland 2,0 procent en Prosus 1,4 procent. Exor verloor 2,0 procent en Ahold Delhaize 0,6 procent. In de AMX won OCI 1,9 procent en TKH 1,5 procent, in de nasleep van cijfers op dinsdag. Alfen steeg met 2,2 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Berenberg. Het koopadvies werd wel gehandhaafd. JDE Peet's daalde met 1,5 procent. Onder de kleinere aandelen won Azerion 1,5 procent, maar daalde Acomo 1,9 procent. Bron: ABM Financial News

