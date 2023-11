Amerikaanse shutdown lijkt voorkomen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Een Republikeins plan is dinsdagavond laat goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, waarmee een gedeeltelijke 'shutdown' van de Amerikaanse overheid later deze week is voorkomen. Met dit nieuwe plan is er voldoende geld tot begin volgend jaar. Er waren 336 stemmen voor het plan en 95 tegen. Er was een twee derde meerderheid vereist. Dit betekent dat een grote groep Democraten ook voor het plan heeft gestemd om een shutdown te voorkomen. Wel moet de Senaat het plannen nog goedkeuren. En daar hebben de Democraten de overhand. Daarna kan het plan bekrachtigd worden door het Witte Huis. President Joe Biden zou al hebben laten weten zijn handtekening te zullen zetten zodra het plan op zijn bureau belandt. Bron: ABM Financial News

