Omzetgroei Infineon vertraagt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Infineon Technologies heeft in het vierde kwartaal de omzet nauwelijks zien stijgen en rekent voor het lopende kwartaal op een lichte omzetdaling. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Duitse chipfabrikant voor het kwartaal dat op 30 september eindigde. In het afgelopen kwartaal werd een omzet geboekt van 4,15 miljard euro, goed voor een stijging van 1 procent op kwartaalbasis en een nulgroei op jaarbasis. De brutomarge daalde op kwartaalbasis van 44,5 naar 43,6 procent. Een jaar eerder in het vierde kwartaal was de marge 44,4 procent. Onder de streep restte een winst van 753 miljoen euro tegen 735 miljoen euro een jaar eerder. Een kwartaal eerder bedroeg de winst 831 miljoen euro. Infineon mikte voor het afgelopen kwartaal op een omzet van ongeveer 4 miljard euro bij een segmentmarge van 25 procent. Die marge kwam uit op 25,2 procent. Daarmee steeg de jaaromzet van Infineon met 15 procent tot 16,3 miljard euro, tegen 14,2 miljard euro een jaar eerder, met een segmentmarge van 27,0 procent. De outlook van het chipbedrijf stond op een omzet van 16,2 miljard euro met een marge van ongeveer 27 procent. CEO Jochen Hanebeck sprak van nieuwe records voor zowel de omzet als de winstgevendheid in 2023. "Toch zitten we in een omgeving van aanhoudende uitdagingen", aldus de topman. Bij chips voor consumentenproducten, communicatie, computing en Internet of Things is er sprake van een lagere vraag, hetgeen volgens de CEO tijdelijk is. Voor het nieuwe boekjaar rekent Infineon op omzetgroei, "maar in een lager tempo". Voor het lopende kwartaal mikt Infineon op een omzet van ongeveer 3,8 miljard euro met een segmentmarge van circa 22 procent. Infineon stelt een dividend voor van 0,35 euro per aandeel, een stijging van 3 eurocent. Bron: ABM Financial News

