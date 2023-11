Beursblik: bandenbouw redt kwartaal TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De bandenbouwmachines van TKH waren de reddingsboei in het derde kwartaal. Dit stelde analist Trion Reid van Berenberg woensdag. "De bandenbouwactiviteiten presteerden sterk, en dat compenseerde voor de zwakte elders", aldus Reid. Bij Smart Vision en Smart Connectivity Systems ondervond TKH juist zwakte, omdat klanten hun voorraden terugbrengen. "Wij worden wat voorzichtiger voor volgend jaar, maar de aandelen blijven goedkoop en de langetermijnoutlook onveranderd", schreef Reid in zijn rapport. Wel verlaagde hij zijn omzetverwachting voor 2024 iets, naar 1,86 miljard euro, omdat de voorraadafbouw bij klanten wellicht wat langer duurt. "Maar desondanks ogen de multiples nog altijd aantrekkelijk." Het aandeel TKH sloot dinsdag op 37,22 euro. Berenberg herhaalde het koopadvies woensdag met een koersdoel van 54,00 euro. Bron: ABM Financial News

