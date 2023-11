Lagere resultaten Siemens Energy Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Siemens Energy heeft over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de resultaten zien afnemen. Dit maakte de Duitse onderneming woensdag bekend. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet van Siemens Energy met 7,2 procent naar 8,5 miljard euro. De orders daalden met 13,5 procent naar 10,6 miljard euro. Het resultaat voor bijzondere posten draaide van 564 miljoen euro positief naar 487 miljoen euro negatief. Onder de streep restte een verlies van 870 miljoen euro. Dit was een jaar eerder nog een winst van 354 miljoen euro. Bij de resultaten over het derde kwartaal gaf de onderneming nog een winstwaarschuwing af in verband met een afschrijving van 2,2 miljard euro op Siemens Gamesa dat problemen had met de windturbines en herstelwerkzaamheden. Op basis daarvan verwachtte het bedrijf in augustus van dit jaar een nettoverlies van ongeveer 4,5 miljard euro. Dit werd uiteindelijk een verlies van 4,6 miljard euro. Outlook Siemens Energy liet verder weten voor het lopende fiscale boekjaar 2024 te rekenen op een stijging van de vergelijkbare omzet van 3 tot 7 procent. Dit was over het afgelopen boekjaar een groei van 7,3 procent. De operationele winstmarge voor bijzondere posten schat het bedrijf in op 2 procent negatief tot 1 procent positief. Dit was in boekjaar 2023 nog 8,9 procent negatief. Het nettoresultaat komt naar verwachting uit rond 1,0 miljard euro, inclusief desinvesteringen en een transformatie van de portefeuille. De vrije kasstroom beloopt in de prognose van het bedrijf 1,0 miljard negatief. Bron: ABM Financial News

