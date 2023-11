Aziatische beurzen stevig hoger Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden woensdag stevig in het groen, in reactie op de meevallende daling van de Amerikaanse inflatie van dinsdagmiddag. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 2,6 hoger op 33.538,41 punten, de beurs in Shanghai won 0,4 procent op 3.068,90 punten en in Hongkong koerste de index zelfs 3,2 procent hoger op 17.944,20 punten. Dankzij de sterker dan verwachte daling van de Amerikaanse inflatie, denken beleggers dat de Federal Reserve klaar is met het verhogen van de rente. Dat betekent ook dat een eerste renteverlaging in het vizier komt. Vanmiddag vinden er nieuwe gesprekken tussen de VS en China plaats. In San Francisco ontmoeten Joe Biden en Xi Jinping elkaar. Dat is voor het eerst in circa een jaar tijd. Vanochtend bleek de Japanse economie, na drie kwartalen van groei, gekrompen in het derde kwartaal. Uit China kwamen meevallende cijfers. De industriële productie steeg in oktober met 4,6 procent op jaarbasis sterker dan economen hadden voorzien. En dat gold ook voor de detailhandelsverkopen in oktober. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een groene opening, na de winsten op dinsdag. Bron: ABM Financial News

