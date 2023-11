Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet, in afwachting van cijfers over de Amerikaanse detailhandel en nieuws rond een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping.

IG voorziet een openingswinst van 14 punten voor de Duitse DAX en een plus van 5 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 2 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag flink hoger geëindigd. Tijdens de middagsessie veerden de Europese beurzen sterk op, nadat uit cijfers bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten in oktober sneller dan verwacht is afgekoeld.

En dus wordt de doelstelling van 2 procent van de Federal Reserve volgende zomer mogelijk al gehaald, stelde ING in reactie op de nieuwe data.

"Omdat de bezorgdheid over de groei in dezelfde periode waarschijnlijk zal toenemen, zou dit de Federal Reserve de ruimte moeten geven om te reageren met renteverlagingen", volgens James Knightley van ING, die voor eind 2024 rekent op een federal funds rate van 4,00 procent, waar de markt 4,50 procent voorspelt.

Na het verschijnen van de cijfers daalden de obligatierentes hard. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 19 basispunten tot 4,45 procent en de Duitse tienjaarsrente zakte 11 basispunten tot 2,61 procent.



Op macro-economisch vlak werd dinsdag ook bekend dat de economie van de eurozone in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent is gekrompen. Op jaarbasis was sprake van een groei van 0,1 procent. De cijfers waren geen verrassing.

De Duitse ZEW-index over november steeg in november van 1,1 negatief naar 9,8 positief. De verwachting lag op 5,0.

De Britse werkloosheid bleef in september op 4,2 procent staan.

Bedrijfsnieuws

Delivery Hero is in het derde kwartaal van dit jaar gegroeid en werd iets optimistischer over de outlook voor heel dit jaar. De aandelenkoers ging ruim 10 procent omhoog. In Amsterdam steeg sectorgenoot Just Eat Takeaway bijna 9 procent.

Proximus was dinsdag een uitblinker in Brussel met een koerswinst van ruim 6 procent. De Franse miljardair Xavier Niel heeft via zijn houdstermaatschappij Carraun een belang van 6 procent in Proximus verworven.



In Londen ging Vodafone na cijfers onderuit met 5,5 procent. Het telecombedrijf behaalde minder winst. Ook zijn analisten van Citi bezorgd over de toekomst.

Betaalbedrijven behoorden dinsdag tot de best presterende aandelen. In Parijs steeg Worldline met meer dan 8 procent en in Amsterdam won Adyen ruim 5 procent, waarmee de koers weer boven de 1.000 euro staat.

Zalando was een flinke stijger in Frankfurt, met een plus van meer dan 10 procent.

Vastgoedbedrijven deden ook goede zaken dankzij de dalende rente. Unibail-Rodamco-Westfield won ruim 7 procent in de CAC 40 en Vonovia steeg meer dan 8 procent in de DAX.

Euro STOXX 50 4.291,72 (+1,4%)

STOXX Europe 600 452,60 (+1,3%)

DAX 15.614,43 (+1,8%)

CAC 40 7.185,68 (+1,4%)

FTSE 100 7.440,47 (+0,2%)

SMI 10.715,73 (+1,2%)

AEX 758,15 (+0,6%)

BEL 20 3.507,47 (+1,8%)

FTSE MIB 29.334,43 (+1,5%)

IBEX 35 9.623,30 (+1,7%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat woensdag een hogere opening tegemoet, na een forse stijging op dinsdag. De Nasdaq zit dankzij die winst niet langer in een correctie.

De meeste aandacht ging dinsdag uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in oktober met 3,2 procent. Er was een inflatie van 3,3 procent voorzien, na een inflatie van 3,7 procent in september.

De kerninflatie, zonder prijzen voor voeding en energie, koelde af van 4,1 naar 4,0 procent, waar een ongewijzigd cijfer was voorzien.

Het rapport is op geen enkel front reden voor de Federal Reserve om de rente nog verder te verhogen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank na het cijfer.

"Ook de woonlasten stegen minder scherp. In oktober was daarin sprake van een stijging met 6,7 procent tegen een plus van 7,2 procent een maand eerder. Dit is een trend die de Fed graag ziet en geeft geen reden tot zorg over het renteniveau", aldus Marey. Fed-voorzitter Jerome Powell hield vorige week in een toespraak de deur naar nog een renteverhoging open.

Dinsdag bleek verder dat het vertrouwen bij Amerikaanse kleine ondernemers laag blijft. De vertrouwensindex van NFIB daalde van 90,8 in september naar 90,7 afgelopen maand. Daarmee noteert de index al 22 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde.

De olieprijs stabiliseerde na een aanvankelijke stijging. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie dit jaar sterker groeit dan eerder verwacht. Voor 2024 wordt een minder sterke groei voorzien.



Bedrijfsnieuws

Bankaandelen zaten dinsdag flink in de lift, met winsten van zo'n 3,5 tot 5,5 procent voor Goldman Sachs, Bank of America en Morgan Stanley. JPMorgan Chase steeg zo'n 2 procent.

Home Depot steeg 5,5 procent. De doe-het-zelf-keten scherpte zijn verwachtingen voor dit jaar aan.

Maker van elektrische voertuigen Fisker daalde bijna 19 procent na cijfers. De omzet van 72 miljoen dollar was nauwelijks de helft van de verwachte 143 miljoen dollar.

Tesla steeg ruim 6 procent, na een koerswinst van ruim 4 procent op maandag. Het aandeel daalde vorige week na een verkoopadvies van HSBC vorige week, maar is nu weer terug op het oude niveau. Tesla wil twee keer zo veel onderdelen uit India gaan importeren, meldde de minister van handel van India, Piyush Goyal, op sociale media.

Apple-leverancier Foxconn boekte meer winst dankzij een hogere marge in het derde kwartaal, hoewel de omzet daalde door een zwakkere vraag, na de sterke verkoopcijfers in het voorgaande jaar. Apple steeg bijna anderhalf procent.

Teck Resources won een half procent. Glencore nam een belang van 77 procent in de divisie van de Canadese mijnbouwer die kolen delft voor de productie van staal.

S&P 500 index 4.495,70 (+1,9%)

Dow Jones index 34.827,70 (+1,4%)

Nasdaq Composite 14.094,38 (+2,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten woensdag overtuigend hoger. Vanochtend bleek de Japanse economie, na drie kwartalen van groei, gekrompen in het derde kwartaal.

Uit China kwamen meevallende cijfers. De industriële productie steeg in oktober met 4,6 procent op jaarbasis sterker dan economen hadden voorzien. En dat gold ook voor de detailhandelsverkopen in oktober.

Nikkei 225 33.523,54 (+2,5%)

Shanghai Composite 3.064,85 (+0,3%)

Hang Seng 17.932,84 (+3,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0871. Dinsdagavond noteerde het muntpaar ruim anderhalf procent hoger op 1,0881. Een lagere Amerikaanse inflatie betekent een lagere rente in de VS op termijn en daarmee wordt de euro aantrekkelijker.

USD/JPY Yen 150,67

EUR/USD Euro 1,0871

EUR/JPY Yen 163,84

MACRO-AGENDA:

00:50 Economische groei - Derde kwartaal (Jap)

04:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Chi)

04:00 Industriële productie - Oktober (Chi)

08:00 Inflatie - Oktober (VK)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (VK)

08:45 Inflatie - Oktober def. (Fra)

11:00 Industriële productie - September (eur)

11:00 Handelsbalans - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

14:30 Empire State index - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Ontmoeting Biden en Xi (verwacht)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Infineon - Jaarcijfers (Dld)

07:00 Siemens Energy - Jaarcijfers (Dld)

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)