(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met woensdag 22 november 2023:

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2023

07:00 Infineon - Jaarcijfers (Dld)

07:00 Siemens Energy - Jaarcijfers (Dld)

13:00 Target - Cijfers derde kwartaal (VS)

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023

07:00 Siemens - Cijfers derde kwartaal (Dld)

12:00 Alibaba - Cijfers tweede kwartaal (VS)

13:00 Macy's - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Walmart - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Applied Materials - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2023

- Geen agendapunten

MAANDAG 20 NOVEMBER 2023

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers derde kwartaal (VS)

DINSDAG 21 NOVEMBER 2023

13:00 Baidu - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Best Buy - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Lowe's - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 HP Inc - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Nvidia - Cijfers derde kwartaal (VS)

WOENSDAG 22 NOVEMBER 2023

13:00 Deere - Cijfers vierde kwartaal (VS)