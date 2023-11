Inflatiedata positief ontvangen op donkergroen Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,9 procent op 4.495,70 punten, de Dow Jones index won 1,4 procent op 34.827,70 punten en de Nasdaq sloot liefst 2,4 procent hoger op 14.094,38 punten.

De meeste aandacht ging uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen in oktober met 3,2 procent. Er was een inflatie van 3,3 procent voorzien, na een inflatie van 3,7 procent in september.

De kerninflatie, zonder prijzen voor voeding en energie, koelde af van 4,1 naar 4,0 procent, waar een ongewijzigd cijfer was voorzien.

Het rapport is op geen enkel front reden voor de Federal Reserve om de rente nog verder te verhogen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank na het cijfer.

"Ook de woonlasten stegen minder scherp. In oktober was daarin sprake van een stijging met 6,7 procent tegen een plus van 7,2 procent een maand eerder. Dit is een trend die de Fed graag ziet en geeft geen reden tot zorg over het renteniveau", aldus Marey. Fed-voorzitter Jerome Powell hield vorige week in een toespraak de deur naar nog een renteverhoging open.

Na de inflatiecijfers is de kans op nog een renteverhoging vrijwel uitgeprijsd door de markt. De eerste renteverlaging verwacht een meerderheid van de markt in mei volgend jaar. ING rekent voor eind 2024 op een federal funds rate van 4,00 procent, waar de markt 4,50 procent voorspelt. De federal funds rate staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent.

De euro/dollar steeg fors na de inflatiecijfers, met ruim anderhalf procent naar 1,0881. Een lagere Amerikaanse inflatie betekent een lagere rente in de VS op termijn en daarmee wordt de euro aantrekkelijker. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde dinsdag tot 4,45 procent.

Dinsdag bleek verder dat het vertrouwen bij Amerikaanse kleine ondernemers laag blijft. De vertrouwensindex van NFIB daalde van 90,8 in september naar 90,7 afgelopen maand. Daarmee noteert de index al 22 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde.

De olieprijs stabiliseerde na een aanvankelijke stijging. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de vraag naar olie dit jaar sterker groeit dan eerder verwacht. Voor 2024 wordt een minder sterke groei voorzien.



Bedrijfsnieuws

Bankaandelen zaten dinsdag flink in de lift, met winsten van zo'n 3,5 tot 5,5 procent voor Goldman Sachs, Bank of America en Morgan Stanley. JPMorgan Chase steeg zo'n 2 procent.

Home Depot steeg 5,5 procent. De doe-het-zelf-keten scherpte zijn verwachtingen voor dit jaar aan.

Maker van elektrische voertuigen Fisker daalde bijna 19 procent na cijfers. De omzet van 72 miljoen dollar was nauwelijks de helft van de verwachte 143 miljoen dollar.

Tesla steeg ruim 6 procent, na een koerswinst van ruim 4 procent op maandag. Het aandeel daalde vorige week na een verkoopadvies van HSBC vorige week, maar is nu weer terug op het oude niveau. Tesla wil twee keer zo veel onderdelen uit India gaan importeren, meldde de minister van handel van India, Piyush Goyal, op sociale media.

Apple-leverancier Foxconn boekte meer winst dankzij een hogere marge in het derde kwartaal, hoewel de omzet daalde door een zwakkere vraag, na de sterke verkoopcijfers in het voorgaande jaar. Apple steeg bijna anderhalf procent.

Teck Resources won een half procent. Glencore nam een belang van 77 procent in de divisie van de Canadese mijnbouwer die kolen delft voor de productie van staal.