Olieprijs stabiliseert

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestabiliseerd, na een aanvankelijke stijging. Bij een settlement van 78,26 dollar kostte een vat West Texas Intermediate evenveel als maandag.

De olieprijzen konden onder meer profiteren van dollarzwakte, nadat macrodata uit de Verenigde Staten aantoonden dat de inflatie in oktober harder dan verwacht is afgekoeld. Hierdoor neemt de kans op meer renteverhogingen door de Federal Reserve verder af en beginnen beleggers meer te denken aan renteverlagingen.

Ondertussen verhoogde het Internationaal Energieagentschap dinsdag de verwachting voor de groei van de vraag naar olie in 2023 met 100.000 vaten per dag naar een totaal van 2,4 miljoen vaten per dag.

Volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group onderstreept het rapport van de IEA dat de zorgen over vraagvernietiging, die een ineenstorting van de olieprijzen zou veroorzaken, vooralsnog niet worden ondersteund door data.

Flynn wees erop het IEA, dat "in het verleden de vraag standaard heeft ondergerapporteerd, nu zegt dat de wereldwijde vraag naar olie een recordhoogte van 102 miljoen vaten per dag zal bereiken in 2023".

Het agentschap verwacht wel dat vraag en aanbod volgend jaar afnemen, vanwege de effecten van een economische groeivertraging en de hogere rentes.

Voor 2024 rekent het IEA op een groei van het aanbod van 1,6 miljoen vaten per dag, met een totaal van 103,4 miljoen vaten per dag. Volgend jaar zal de vraag groeien met 930.000 vaten per dag, met een totaal van 102,9 miljoen vaten per dag. Dit zou dus een bescheiden overschot betekenen.

Volgens grondstoffenanalisten van ING was olie toe aan een opleving na de recente verkoopgolf.

"Hoewel de fundamentals misschien niet zo bullish zijn als aanvankelijk gedacht, zijn ze nog steeds ondersteunend, met een markttekort voor de rest van dit jaar", aldus ING. "Het overschot dat we begin volgend jaar zien, kan zelfs worden weggevaagd als de Saoedi's hun extra vrijwillige productieverlagingen doorzetten."

Volgende richtpunt voor de oliemarkten zijn de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden. De Energy Information Administration maakt woensdagmiddag cijfers van de afgelopen twee weken bekend, nadat het EIA vorige week geen data vrijgaf vanwege een systeemupdate bij het Amerikaanse energieministerie.