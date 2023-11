Europese beurzen sluiten flink hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag flink hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,3 procent tot 452,60 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,8 procent op 15.614,43 punten. De Franse CAC 40 sloot 1,4 procent in de plus bij een stand van 7.185,68 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.440,47 punten.

Tijdens de middagsessie veerden de Europese beurzen sterk op, nadat uit cijfers bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten in oktober sneller dan verwacht is afgekoeld.

En dus wordt de doelstelling van 2 procent van de Federal Reserve volgende zomer mogelijk al gehaald, stelde ING in reactie op de nieuwe data.

"Omdat de bezorgdheid over de groei in dezelfde periode waarschijnlijk zal toenemen, zou dit de Federal Reserve de ruimte moeten geven om te reageren met renteverlagingen", volgens James Knightley van ING, die voor eind 2024 rekent op een federal funds rate van 4,00 procent, waar de markt 4,50 procent voorspelt.

Na het verschijnen van de cijfers daalden de obligatierentes hard. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 18 basispunten tot 4,46 procent en de Duitse tienjaarsrente zakte 11 basispunten tot 2,61 procent.

De euro/dollar noteerde na de inflatiecijfers 1,5 procent hoger op 1,0859. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar rond 1,07.

WTI-olie werd rond een procent duurder. De IEA verwacht dat de vraag naar olie dit jaar iets sterker zal groeien dan eerder gedacht.



Op macro-economisch vlak werd dinsdag ook bekend dat de economie van de eurozone in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent is gekrompen. Op jaarbasis was sprake van een groei van 0,1 procent. De cijfers waren geen verrassing.

De Duitse ZEW-index over november steeg in november van 1,1 negatief naar 9,8 positief. De verwachting lag op 5,0.

De Britse werkloosheid bleef in september op 4,2 procent staan.

Bedrijfsnieuws

Delivery Hero is in het derde kwartaal van dit jaar gegroeid en werd iets optimistischer over de outlook voor heel dit jaar. De aandelenkoers ging ruim 10 procent omhoog. In Amsterdam steeg sectorgenoot Just Eat Takeaway bijna 9 procent.

Proximus was dinsdag een uitblinker in Brussel met een koerswinst van ruim 6 procent. De Franse miljardair Xavier Niel heeft via zijn houdstermaatschappij Carraun een belang van 6 procent in Proximus verworven.



In Londen ging Vodafone na cijfers onderuit met 5,5 procent. Het telecombedrijf behaalde minder winst. Ook zijn analisten van Citi bezorgd over de toekomst.

Betaalbedrijven behoorden dinsdag tot de best presterende aandelen. In Parijs steeg Worldline met meer dan 8 procent en in Amsterdam won Adyen ruim 5 procent, waarmee de koers weer boven de 1.000 euro staat.

Zalando was een flinke stijger in Frankfurt, met een plus van meer dan 10 procent.

Vastgoedbedrijven deden ook goede zaken dankzij de dalende rente. Unibail-Rodamco-Westfield won ruim 7 procent in de CAC 40 en Vonovia steeg meer dan 8 procent in de DAX.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot zo'n 2 procent in het groen.