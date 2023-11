Amerikaans inflatiecijfer helpt Damrak aan winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met flinke winst gesloten, nadat een Amerikaans inflatiecijfer voor opluchting zorgde.

De AEX sloot 0,6 procent hoger op 758,15 punten.

"Alle beurzen wereldwijd staan in de plus na het Amerikaanse inflatiecijfer", zag Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger.

De indices voor middelgrote en kleinere beursgenoteerde fondsen in Amsterdam stegen zelfs met 3,4 procent en 2,1 procent. Die waren de afgelopen periode erg afgestraft en maken nu een inhaalslag, volgens de beleggingsadviseur.

Het inflatiecijfer liet zien dat de prijzen tussen september en oktober niet stegen, terwijl men vreesde voor hogere zorgkosten. Ook de stijging van de uurlonen viel mee en wees niet op het gevreesde "haasje-over"-effect van de loon-prijs-spiraal.

De erg positieve reactie van de beurs moet ook worden gezien in het licht van de uitspraken van Jerome Powell vorige week, volgens Zwanenburg. De Fed-voorzitter probeerde toen het optimisme op de beurs wat te temperen door te zeggen dat er nog best renteverhogingen kunnen komen, waar de beurzen overdreven negatief op reageerden, volgens de adviseur.

Het inflatierapport is op geen enkel front reden voor de Fed om de rente nog verder te verhogen, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank na het cijfer.

Net als de aandelenmarkt, reageerde ook de obligatiemarkt positief op het inflatiecijfer, terwijl de dreiging van een begrotingscrisis in Amerika beheersbaar lijkt nu er druk wordt overlegd over een compromis waardoor het schuldenplafond weer kan worden verhoogd.

Eerder vanmiddag bleek dat het vertrouwen bij Amerikaanse kleine ondernemers laag blijft. De vertrouwensindex van NFIB daalde van 90,8 in september naar 90,7 afgelopen maand. Daarmee noteert de index al 22 maanden onder het vijftigjarige gemiddelde.

Verder bleek de economie in de eurozone afgelopen kwartaal licht gekrompen, net als de Nederlandse economie. Een meevaller was dat de Duitse ZEW-index in november weer boven nul noteerde. De stijging was bijna twee keer zo sterk als verwacht.

De euro/dollar steeg sterk na de inflatiecijfers uit de VS, met 1,5 procent naar 1,858. Een lagere Amerikaanse inflatie betekent een lagere rente in de VS op termijn en daarmee wordt de euro aantrekkelijker.

De olieprijs steeg een procent, tot 79 dollar voor WTI-olie. Eerder dinsdag was de olieprijs nog vrijwel ongewijzigd. Energiebureau IEA rekent op meer vraag naar olie dit jaar, maar een minder sterke groei volgend jaar.

Stijgers en dalers

Het aandeel Adyen blijft de wind stevig in de zeilen houden, na de succesvolle beleggersdag van vorige week. Het aandeel won dinsdag nog een 5 procent en is sinds vorige week al ruim de helft meer waard geworden.

De meeste grondstoffenbedrijven deden het relatief goed, zoals ArcelorMittal, AkzoNobel en IMCD, terwijl ook technologie-aandelen zoals Philips, Prosus en ASMI relatief sterk stegen in de AEX.

Defensieve aandelen RELX, Wolters Kluwers en Unilever behoorden tot de weinige dalers, evenals Shell. KPN daalde met 1 procent. Grootaandeelhouder America Movil verkleinde het belang in het Nederlandse telecombedrijf tot minder dan 15 procent.

Opvallend grote uitslagen waren er bij de Midkap-fondsen Just Eat Takeaway.com, met een plus van 9 procent, nadat rivaal Delivery Hero zich positiever uitliet over dit boekjaar, bij zijn kwartaalupdate.

Forse winst was er ook bij metaalspecialist AMG, dat ruim 5 procent steeg. SBM Offshore eindigde in de AMX onderaan, maar sloot toch licht hoger.

CTP kreeg vanochtend een koersdoelverhoging van KBC Securities. Het aandeel sloot bijna 5 procent hoger. Ook andere vastgoedaandelen deden het goed, nu de rentes daalden.

Fugro eindigde in de middenmoot na bekendmaken van nieuwe doelstellingen voor de komende jaren. De risico's liggen volgens analist Luuk van Beek van Degroof Petercam aan de bovenkant.

TKH was voorzichtig over het resultaat dit jaar en sloot 2 procent hoger.

Bij de smallcaps was Vivoryon de grote winnaar met een plus van 7 procent, terwijl de drie vastgoednamen Wereldhave, NSI en Vastned 4 procent of meer in waarde stegen.

Tussenstanden Wall Street

Ook op Wall Street was het optimisme groot. De S&P500 index steeg dik 2 procent.