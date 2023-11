Beursblik: meer zicht op renteverlagingen Fed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatie is in oktober sneller afgekoeld dan verwacht en dus wordt de doelstelling van 2 procent van de Federal Reserve volgende zomer mogelijk al gehaald. Dit stelt ING in reactie op de cijfers uit de Verenigde Staten. "Hogere financieringskosten zullen in toenemende mate wegen op de bedrijvigheid en het prijsstellingsvermogen van bedrijven, terwijl vertragende huizenhuren de belangrijkste aanjager zullen zijn van desinflatie in de komende twee kwartalen", zei econoom James Knightley. Vanaf april zal de inflatie vermoedelijk tussen de 2 en 2,5 procent uitkomen, met een kerninflatie die vanaf het tweede kwartaal van 2024 ook richting de 2 procent beweegt, denkt ING. "Omdat de bezorgdheid over de groei in dezelfde periode waarschijnlijk zal toenemen, zou dit de Federal Reserve de ruimte moeten geven om te reageren met renteverlagingen", volgens Knightley, die voor eind 2024 rekent op een federal funds rate van 4,00 procent, waar de markt 4,50 procent voorspelt. De federal funds rate staat momenteel op 5,25 tot 5,50 procent. Bron: ABM Financial News

