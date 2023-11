Video: eindejaarsrally is al van start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De eindejaarsrally lijkt dit jaar al van start. Dit zei Bob Homan van ING Investment Office in de studio van ABM Financial News op Beursplein 5. Klik hier voor: eindejaarsrally is al van start "Die eindejaarsrally is misschien al wel een paar weken bezig", aldus Homan. Hij ziet echter nog altijd opwaarts potentieel. De belangrijkste aanjager, nu het cijferseizoen achter de rug is, zou voor Homan een lagere rente zijn. "En dat zou vooral steun bieden aan de groeiaandelen." Homan denkt dat de Magnificent Seven, ofwel Nvidia, Amazon, Tesla, Apple, Meta, Alphabet en Microsoft zullen profiteren. En in Nederland "voor de hand liggende namen als ASML". Dinsdagmiddag werd bekend dat de Amerikaanse inflatie nog iets sterker terugzakte in oktober dan was voorzien. Dat zorgde dat de aandelenmarkten opveerden. Bron: ABM Financial News

