Beursblik: daling Amerikaanse inflatie zal Fed bekoren

(ABM FN-Dow Jones) Het inflatierapport van de VS over oktober is op alle fronten geen reden voor de Fed om de rente te verhogen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegen ABM Financial News.

De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 3,2 procent op jaarbasis, tegen 3,7 procent een maand eerder. De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in oktober 4,0 procent op jaarbasis, tegen 4,1 procent een maand eerder.

"Ook de woonlasten stegen minder scherp. In oktober was daarin sprake van een stijging met 6,7 procent tegen een plus van 7,2 procent een maand eerder. Dit is een trend die de Fed graag ziet en geeft geen reden tot zorg over het renteniveau", aldus Marey. Fed-voorzitter Jerome Powell hield vorige week in een speech de deur naar nog een renteverhoging open.

De euro noteerde dinsdag kort na publicatie van net inflatierapport 0,8 procent hoger op 01,0784 dollar.