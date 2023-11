IEA: vraag naar olie versnelt dit jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde vraag naar olie zal dit jaar iets hoger uitvallen, maar volgend jaar zal de groei juist iets lager uitpakken dan eerder werd verwacht. Dit bleek dinsdag uit het maandrapport van het Internationaal Energie Agentschap. Voor 2023 verwacht het agentschap ten opzichte van de prognose een maand eerder een stijging van de groei van de vraag naar olie met 100.000 vaten per dag naar 2,4 miljoen vaten olie per dag. Het verwachte olieaanbod groeit dit jaar tot 101,8 miljoen vaten per dag. In oktober stond de raming nog op 101,6 miljoen vaten. Daarmee zou het aanbod dit jaar met 1,7 miljoen vaten per dag groeien. Voor 2024 stelde de IEA de raming voor de groei van de vraag naar olie met 30.000 vaten per dag opwaarts bij naar 930.000 vaten olie per dag. De groei van het aanbod werd met 100.000 vaten verlaagd naar 1,6 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

