Vlakke futures op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gingen dinsdag een vlakke opening tegemoet. Handelaren nemen liever geen grote posities in voor de publicatie vanmiddag van het Amerikaanse inflatiecijfer dat de volgende monetaire stap van de Federal Reserve kan bepalen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden nagenoeg ongewijzigd. De technologie-index Nasdaq wees op een 0,2 procent hogere opening. "De markten waren de afgelopen 24 uur extreem saai, met weinig beweging bij obligaties en aandelen, terwijl beleggers vooruit kijken naar het Amerikaanse inflatiecijfer vandaag", stelde Deutsche Bank. De index voor de Amerikaanse consumentenprijzen zal in oktober een prijsstijging van 3,3 procent op jaarbasis laten zien, verwacht men, wat een lager cijfer is dan de 3,7 procent in september, door lagere energieprijzen. Maar de kerninflatie blijft waarschijnlijk ongewijzigd op een hoog niveau van 4,1 procent. "Als het cijfer overeenkomt met deze verwachting, of nog lager is, dan zal dat de duiven bij de Fed steunen en het idee bevestigen dat er geen renteverhogingen meer komen. Er zullen dan meer renteverlagingen voor volgend jaar verwacht worden", aldus Swissquote Bank. Voorbeurs bleek dat het vertrouwen bij Amerikaanse kleine ondernemers laag blijft. Dat is al bijna twee jaar het geval. De olieprijs schommelde iets onder de stand van maandagavond. WTI-olie voor december kostte 78,12 dollar per vat en Brent-olie voor januari 82,33 dollar, een daling van 0,2 procent.



De dollar steeg naar 1,0721.



Bedrijfsnieuws Fisker daalde voorbeurs met bijna 15 procent na cijfers. De omzet van 72 miljoen dollar was nauwelijks de helft van de verwachte 143 miljoen dollar. Tesla steeg voorbeurs met 2 procent, na een koerswinst van 4,2 procent op maandag. Het aandeel maakte een dip door na een verkoopadvies van HSBC vorige week, maar is nu weer terug op het oude niveau. Tesla wil twee keer zo veel onderdelen uit India gaan importeren, meldde de minister van handel van India, Piyush Goyal, op sociale media. Foxconn boekte meer winst dankzij een hogere marge in het derde kwartaal, hoewel de omzet daalde door een zwakkere vraag, na de sterke verkoopcijfers in het voorgaande jaar. Teck Resources won 4 procent voorbeurs. Glencore kocht een belang van 77 procent in de divisie van de Canadese mijnbouwer die kolen delft voor de productie van staal. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten maandag verdeeld. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.411,55 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.337,87 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 13.767,74 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.