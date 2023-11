Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger in afwachting van de inflatiedata over oktober uit de VS. Deze gegevens kunnen van betekenis zijn voor het rentebeleid van de Federal Reserve en beleggers hopen op een bevestiging dat er geen nieuwe renteverhogingen meer komen.

De Amerikaanse inflatie wordt ingeschat op 0,1 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in september en op 3,3 procent op jaarbasis tegen 3,7 procent een maand eerder. De kerninflatie blijft naar verwachting op maandbasis gelijk op 0,3 procent en op jaarbasis onveranderd op 4,1 procent.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur onveranderd op 446,75 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.391 punten. De Franse CAC 40 noteerde ook onveranderd, op 7.088 punten. De Britse FTSE daalde met 0,5 procent naar 7.390 punten.



De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent, maar groeide op jaarbasis met 0,1 procent. Deze percentages waren geen verrassing.

De Duitse ZEW-index over november steeg in november van 1,1 negatief naar 9,8 positief. De verwachting lag op 5,0.

De Britse werkloosheid bleef in september op 4,2 procent staan.

De olieprijs noteerde dinsdag hoger. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 78,52 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 82,64 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0719. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0707 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0702 op de borden. De IEA verwachte dat het olieaanbod dit jaar tot 101,8 miljoen vaten stijgt. Deze nieuwe groeiraming ligt 200.000 vaten boven de vorige inschatting.



Bedrijfsnieuws

Delivery Hero is in het derde kwartaal van dit jaar gegroeid en werd iets optimistischer over de outlook voor heel dit jaar. De aandelenkoers noteerde ruim 5 procent hoger. In Amsterdam steeg sectorgenoot Just Eat Takeaway ook meer dan een procent.

Proximus was dinsdag de uitblinker in Brussel met een koerswinst van 5,7 procent. De Franse miljardair Xavier Neil heeft via zijn houdstermaatschappij Carraun een belang van 6 procent in Proximus verworven.



In Londen ging Vodafone echter onderuit met 2,6 procent na cijfers, die een winstdaling lieten zien. Bovendien zijn analisten van Citi bezorgd over de toekomst.

Betaalbedrijven behoorden vanochtend tot de best presterende aandelen. In Parijs steeg Worldline met 2,0 procent en in Amsterdam won Adyen 2,5 procent, waarmee de koers weer boven de 1.000 euro staat.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen.

De S&P 500 daalde maandag 0,1 procent op 4.411,55 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 34.337,87 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 13.767,74 punten.