Winst Foxconn stijgt ondanks lagere omzet

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foxconn heeft meer winst geboekt dankzij hogere marges, hoewel de omzet uit consumentenelektronica en cloud- en netwerkapparatuur daalde. Dat bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de fabrikant over het derde kwartaal. De fabrikant uit Taiwan, formeel genaamd Hon Hai Precision Industry, meldde een winstgroei van 11 procent, naar 43,1 miljard nieuwe Taiwanese dollar, of omgerekend 1,3 miljard Amerikaanse dollar. Analisten rekenden volgens een peiling door SP Global Markets op een lagere winst van 34,9 miljard Taiwanese dollar. De omzet daalde met 12 procent tot 1,54 biljoen Taiwanese dollar. Dit kwam door een lagere vraag naar pc’s en producten voor cloud- en netwerkdiensten. Ook kwam dit deels doordat er vorig jaar relatief veel vraag was naar consumentenelektronica. De operationele winstmarge steeg evenwel van 2,78 procent een jaar eerder naar 2,99 procent. Vergeleken met het voorgaande kwartaal was de stijging nog sterker: toen was de marge 2,37 procent. Foxconn is bekend omdat het bedrijf iPhones van Apple in elkaar zet. Het bedrijf denkt dat het vierde kwartaal beter zal gaan bij de consumentenelektronica, dan het derde. Maar zo goed als het vierde kwartaal vorig jaar zal het niet zijn, waarschuwde het bedrijf. In oktober daalde de omzet met 4,6 procent, meldde Foxconn. Bron: ABM Financial News

