Pas op de plaats voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het dinsdag rustig aan, in afwachting van de Amerikaanse inflatie die voor vanmiddag op het menu staat.

De AEX handelde aan het einde van de ochtend 0,2 procent lager op 752,28 punten.

Voor oktober wordt gerekend op een inflatie in de VS van 3,3 procent op jaarbasis, tegenover 3,7 procent in september. De kerninflatie is vermoedelijk stabiel gebleven op 4,1 procent.

"De laatste inflatierapporten zijn echter een beetje vertekend door de basiseffecten voor energie, waardoor het beter is om naar de kerninflatie te kijken. Deze is binnen een jaar van 6,6 procent naar 4,1 procent gedaald en zit in een neerwaartse trend", zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank.

"We verwachten dan ook niet dat de Fed nog een laatste rentestap moet zetten, ondanks dat een aantal Fed-bestuurders de optie nadrukkelijk open houden. Het inflatierapport moet wel heel erg tegenvallen, willen we hier onze gedachten over veranderen", voegde Koopman toe.

Verder bleek de economie in de eurozone afgelopen kwartaal licht gekrompen, net als de Nederlandse economie.

Een meevaller was dat de Duitse ZEW-index in november weer boven nul noteerde. De index steeg van -1,1 naar +9,8. Economen hadden gerekend op een verbetering tot +5,0.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0720 en de Amerikaanse tienjaarsrente daalde naar 4,614 procent.

Olie werd 0,3 procent duurder.

Stijgers en dalers

Het aandeel Adyen blijft het goed doen, na de geruststellende beleggersdag van vorige week. Met een koerswinst vandaag van 2,0 procent noteerde het aandeel weer boven de 1.000 euro.

ASMI en IMCD wonnen circa een procent. Ahold Delhaize en Shell daarentegen daalden 0,9 en 1,3 procent.

In de Midkap ging Basic-Fits aan de leiding met een koerswinst van 1,9 procent. Alfen steeg met 1,8 procent.

Fugro presenteerde nieuwe doelstellingen voor de komende jaren en zag dit beloond worden met een koerswinst van 1,6 procent. De kwartaalcijfers van TKH, waarbij het bedrijf zich wat voorzichtiger uitliet over de outlook voor heel 2023, resulteerde in een kleine koerswinst van 0,3 procent.

SBM Offshore en Corbion daalden 1,0 en 0,7 procent.

Bij de smallcaps ging BAM nog eens 2,3 procent hoger. Azerion was met een verlies van 1,5 procent de grootste daler.