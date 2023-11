Valuta: euro heeft ruimte aan de bovenkant

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag boven de 1,07 dollar in een markt die geen behoefte aan een veilige haven lijkt te hebben, waarmee de euro kans krijgt verder op te lopen, in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over oktober.

Als de inflatiecijfers lager uitvallen dan verwacht, dan zal dit druk op de dollar zetten, aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Recent hield Fed-voorzitter Jerome Powell de mogelijkheid voor een renteverhoging open en naar ons idee in een poging de dollar niet te snel te laten dalen. Voor de euro ligt de eerste grens op 1,0760 dollar, het hoogtepunt van begin vorige week", aldus Van der Meer.

Van der Meer ziet vandaag in de toespraken van diverse Fed-prominenten een goed tweede richtpunt, na de consumentenprijzen. "Daarbij is het de vraag of Loretta Mester van de Fed van Cleveland en Austan Goolsbee van de Chicago-Fed of vice-voorzitter Philip Jefferson de lijn volgen van Powell", aldus de handelaar van Ebury dinsdag.

Na vandaag verschuift de aandacht zich wat Van der Meer betreft naar de drukke agenda van woensdag met onder meer de ontmoeting tussen de staatshoofden van de VS en China.

De economie van de eurozone kromp in het derde kwartaal op kwartaalbasis met 0,1 procent en groeide op jaarbasis met 0,1 procent. Deze percentages zijn in overeenstemming met de verwachtingen.

De Duitse ZEW-index over november steeg in november van 1,1 negatief naar 9,8 positief. De verwachting lag op 5,0.

De Britse werkloosheid bleef in september op 4,2 procent staan.

In de VS volgt vanmiddag om 14.30 uur dus de inflatie over oktober. Deze wordt ingeschat op 0,1 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in september en 3,3 procent op jaarbasis tegen 3,7 procent een maand eerder. De kerninflatie blijft naar verwachting op maandbasis gelijk op 0,3 procent en op jaarbasis onveranderd op 4,1 procent.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,0722 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8715 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent en noteerde op 1,2303 dollar.