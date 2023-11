Degroof: TKH verrast nauwelijks Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van TKH Group over het derde kwartaal waren geen verrassing. Dit stelden analisten van Degroof Petercam dinsdag in een rapport. De autonome omzetgroei van 1,6 procent in het derde kwartaal benaderde de taxatie van Degroof van 1,7 procent, terwijl de aangepaste EBITA van 54,3 miljoen euro iets lager lag dan de geraamde 57 miljoen euro. De bijbehorende marge van 11,8 procent lag onder de getaxeerde 12,4 procent. TKH herhaalde dinsdag de outlook voor 2023, maar zei wel te verwachten aan de onderkant uit te zullen komen. Degroof verwacht na deze kwartaalupdate de taxaties iets te zullen aanpassen. De analisten herhaalden evenwel hun koopaanbeveling met een koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel TKH noteerde dinsdag op een lichtgroen Damrak 0,4 procent lager op 36,38 euro. Bron: ABM Financial News

