Weer krimp Nederlandse economie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het derde kwartaal opnieuw gekrompen. Dit bleek dinsdagochtend uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bruto binnenlands product daalde met 0,2 procent vergeleken met het tweede kwartaal. Dit is het derde opeenvolgende kwartaal met krimp. In het eerste en tweede kwartaal daalde het bbp met respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het derde kwartaal met 0,6 procent. De krimp in het derde kwartaal is vooral toe te schrijven aan een daling van de investeringen in vaste activa en aan een daling van de voorraadmutatie. Bron: ABM Financial News

