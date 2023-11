Delivery Hero iets positiever over 2023 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Delivery Hero

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero is in het derde kwartaal van dit jaar gegroeid en werd iets optimistischer over de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Duitse maaltijdbezorger. Voor dit jaar rekent Delivery Hero nog altijd op een groei van de brutotransactiewaarde met 5 tot 7 procent, maar de maaltijdbezorger denkt wel aan de bovenkant van deze bandbreedte uit te komen. De segmentomzet zal met ongeveer 15 procent stijgen dit jaar, zoals eerder al voorzien, met een aangepaste EBITDA-marge, afgezet tegen de brutotransactiewaarde, van meer dan 0,5 procent. In de tweede jaarhelft zal dit naar verwachting 1,0 procent zijn. De vrije kasstroom zal daarnaast in de tweede helft van 2023 break-even zijn, denkt Delivery Hero. In het afgelopen kwartaal boekte Delivery Hero een brutotransactiewaarde van 11,7 miljard euro. Dat was een jaar eerder 11,4 miljard euro. De segmentomzet steeg van 2,5 miljard naar 2,7 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.