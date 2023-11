AEX vermoedelijk neutraal van start in aanloop naar inflatiecijfers VS

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag op voor een nipt lagere opening. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

De AEX kende maandag tijdens een nieuwsluwe handelsdag een goede weekstart, met een winst van een procent op 753,41 punten. Vorige week steeg de index al meer dan 3 procent.

Op Wall Street kwamen de hoofdindices maandagavond juist amper van hun plaats, in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de VS die vanmiddag om 14:30 uur worden vrijgegeven. Voor oktober wordt gerekend op een inflatie op jaarbasis van 3,3 procent, tegenover 3,7 procent in september. De kerninflatie is vermoedelijk stabiel gebleven op 4,1 procent.

"We hebben er steeds meer vertrouwen in dat de inflatie in de VS tegen de zomer van volgend jaar op 2 procent zal uitkomen. De renteverhogingen lijken te werken en wij denken dat de volgende stap van de Fed een renteverlaging zal zijn, mocht de economie in 2024 een steuntje in de rug nodig hebben", zei ING in een vooruitblik.

Ook interessant voor de markten is de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping die naar verwachting woensdag zal plaatsvinden in San Francisco.



Moody's verlaagde vrijdagavond laat de outlook voor de kredietstatus van de Verenigde Staten van stabiel naar negatief vanwege de hogere rentes en twijfels over het vermogen van de Amerikaanse overheid om een effectief begrotingsbeleid te voeren. Op de obligatiemarkten werd de bijstelling ter kennisgeving aangenomen.

Op korte termijn moeten beleidsmakers op Capitol Hill er ondertussen wel voor zorgen dat er een begrotingsdeal komt. Anders dreigt opnieuw een overheidsshutdown.

"Deze week duiken we opnieuw in de Amerikaanse politieke saga, aangezien de deadline voor de kortetermijnfinanciering van de overheid op 17 november afloopt en er niet veel vooruitgang is geboekt om een nieuwe deal te sluiten," aldus Swissquote Bank.

"Afhankelijk van de nieuwe deal, of het gebrek daaraan, zouden we de tienjaarsrente kunnen zien terugkeren tot boven de 4,80 procent," waarschuwde Swissquote. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 4,62 procent.

Analisten schatten de kans op een shutdown komend weekend op 40 procent.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0696. WTI-olie werd daarnaast maandagavond ruim een procent duurder.

In Azië weten de hoofdindices vanochtend overwegend de weg omhoog te vinden. Koploper is de beurs in Seoel met een stijging van meer dan een procent.

Naast de Amerikaanse inflatiecijfers hebben beleggers vandaag ook onder meer oog voor de vrijgave om 11:00 uur van de Duitse ZEW-index.

Bedrijfsnieuws

TKH Group zag in het derde kwartaal de omzet stijgen, maar wel minder sterk dan in de eerste jaarhelft, en het werd voorzichtiger over de outlook voor 2023. Voor dit jaar rekent TKH op een EBITA van 230 tot 240 miljoen euro, na in 2022 te zijn uitgekomen op 235 miljoen euro. TKH waarschuwde echter dat het nu vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte zal uitkomen.

Fugro streeft in 2027 naar een EBIT-marge van 11 tot 15 procent, een vrije kasstroom van 6 tot 9 procent van de omzet en een rendement op geïnvesteerd kapitaal van meer dan 15 procent. De onderneming verwacht dit te kunnen realiseren door een omzetgroei van 2,1 miljard euro nu naar 3,0 tot 3,5 miljard euro in 2027.

Euronext Amsterdam is akkoord gegaan met een verzoek van Majorel en Teleperformance om het aandeel Majorel vanwege de overname door het Franse bedrijf van de beurs te halen. De laatste handelsdag is op 8 december en per 11 december is Majorel niet langer beursgenoteerd.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde maandag 0,1 procent op 4.410,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.324,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 13.767,16 punten.