Fugro presenteert doelen voor 2027 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Bodemonderzoeker Fugro heeft de doelstellingen voor 2027 vastgesteld op basis van een groeiende behoefte aan geo-data in de sectoren voor energie, water en infrastructuur. Dit maakte de onderneming dinsdag voorbeurs in een persbericht bekend in aanloop naar de beleggersdag die het vandaag organiseert. Fugro streeft in 2027 naar een EBIT-marge van 11 tot 15 procent, een vrije kasstroom van 6 tot 9 procent van de omzet en een rendement op geïnvesteerd kapitaal van meer dan 15 procent. De onderneming verwacht dit te kunnen realiseren door een omzetgroei van 2,1 miljard euro nu naar 3,0 tot 3,5 miljard euro in 2027 dankzij hogere volumes, prijsbeleid, operationele leverage, kostenbeheersing en een verbeterde mix met hogere marges en terugkerende omzet. De omzet uit hernieuwbare energie bedraagt nu 0,6 miljard euro, maar Fugro wil dit in 2027 op 1 miljard euro hebben staan, terwijl de CO2-uitstoot van de eigen schepen met 25 procent omlaag moet ten opzichte van 2020. Die reductie ligt nu op 16 procent. Daarnaast wil Fugro een sterke balans houden en jaarlijks dividend uitkeren met een schuldratio van minder dan 1,5. Halverwege 2023 lag deze ratio op 0,7. De pay-out ratio voor het dividend wil Fugro op 25 tot 45 procent van de nettowinst per jaar vastleggen. Het bedrijf wil de dividenduitkering van 0,40 euro per aandeel Fugro voor 2023 hervatten na instemming van de aandeelhoudersvergadering. Op investeringsniveau wil Fugro per jaar tot en met 2027 gemiddeld 200 tot 250 miljoen euro vrijmaken, waarvan 100 tot 150 miljoen voor groei. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.