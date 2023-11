TKH ziet omzet minder snel groeien en is voorzichtiger over 2023 Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in het derde kwartaal de omzet zien stijgen, maar wel minder sterk dan in de eerste jaarhelft, en het werd voorzichtiger over de outlook voor 2023. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het technologiebedrijf uit Haaksbergen. "We bleven goed presteren […] ondanks de uitdagende marktomstandigheden", zei CEO Alexander van der Lof dinsdag in een toelichting. De topman zei dat TKH erin slaagde om de toegevoegde waarde te vergroten om de kosteninflatie te kunnen compenseren. Verder wil TKH het tempo van desinvesteren opvoeren in de komende 12 maanden. "Dat geeft ons meer ruimte om te kunnen investeren in onze belangrijkste technologieën, terwijl we ook ruimte krijgen voor extra aandeleninkoopprogramma's", aldus de CEO dinsdag. Resultaten De omzet steeg in het derde kwartaal met 1,6 procent op jaarbasis naar 458,5 miljoen euro. In de eerste zes maanden bedroeg de omzetgroei nog 5,3 procent. Ook autonoom bedroeg de groei afgelopen kwartaal 1,6 procent. Bij Smart Manufacturing Systems steeg de omzet volgens TKH sterk, nu de verstoringen in de aanvoerketen oplossen. Maar bij Smart Connectivity en Smart Vision Systems daalde de omzet, doordat klanten hun voorraden afbouwen. Deze omzet leverde in het derde kwartaal een EBITA voor eenmalige posten op van 54,3 miljoen euro, een daling op jaarbasis van 1,7 procent. Het orderboek bleef stabiel op ruim 994 miljoen euro, vooral dankzij veel nieuwe orders voor Smart Manufacturing Systems. Het rendement op de omzet bedroeg 11,8 procent, tegenover 12,2 procent vorig jaar in het derde kwartaal. Over de eerste negen maanden steeg de omzet met 4,1 procent en de EBITA met 1,9 procent. Outlook Voor dit jaar rekent TKH op een EBITA van 230 tot 240 miljoen euro, na in 2022 te zijn uitgekomen op 235 miljoen euro. Wel waarschuwde TKH vanochtend dat het vermoedelijk aan de onderkant van deze bandbreedte zal uitkomen. TKH verwacht verder een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 126 tot 134 miljoen euro te realiseren, maar ook hier zal het bedrijf vermoedelijk aan de onderkant uitkomen, zo waarschuwde het bedrijf dinsdag. Bron: ABM Financial News

