Aziatische beurzen overwegend hoger

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De meeste markten in Azië noteerden dinsdag in het groen. Beleggers zijn terughoudend in de aanloop naar de nieuwe gesprekken tussen de VS en China later deze week. In San Francisco ontmoeten Joe Biden en Xi Jinping elkaar woensdag. Dat is voor het eerst in circa een jaar tijd. Verder wachten beleggers wereldwijd op een Amerikaans inflatiecijfer, in de hoop hiermee bevestiging te krijgen dat de renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve achter de rug zijn. De Japanse Nikkei 225 handelde vanochtend 0,4 hoger op 32.726,19 punten, de beurs in Shanghai won 0,1 procent op 3.049,72 punten en in Hongkong koerste de index 0,1 procent lager op 17.400,11 punten. In Zuid-Korea noteerde de hoofdindex zelfs meer dan een procent hoger. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een verdeelde opening, zonder grote bewegingen. Bron: ABM Financial News

