Olieprijs stijgt verder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag verder gestegen. Bij een settlement van 78,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,4 procent duurder. De OPEC heeft haar verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar verhoogd. Het kartel denkt dat de vraag naar olie dit jaar zal stijgen met 2,5 miljoen vaten per dag, een stijging van 100.000 vaten per dag ten opzichte van het rapport van vorige maand. OPEC liet haar vraagprognose voor 2024 ongewijzigd op een stijging van 2,2 miljoen vaten per dag. "De fundamenten van de wereldwijde oliemarkt blijven sterk", aldus OPEC, en het negatieve sentiment rond de vraag is overdreven, vindt het kartel. "Recente gegevens bevestigen robuuste wereldwijde groeitrends en gezonde fundamenten voor de oliemarkt", vulde het kartel aan. Beleggers kijken uit naar een vergadering van 26 november van het technisch comité van OPEC+. "Het risico bestaat dat OPEC+ besluit om de productie nog verder te verlagen als de prijzen nog meer zouden dalen," schreef Edward Gardner van Capital Economics. Afgelopen weekend zei de Iraakse olieminister Hayan Abdel-Ghani dat hij verwacht snel een akkoord te bereiken om de olieproductie uit de olievelden van de Koerdische regio te hervatten, meldde Reuters. Dat zou betekenen dat de olie-export via de pijplijn tussen Irak en Turkije wordt hervat, waardoor 450.000 vaten ruwe olie per dag weer op de markt komen, zei het energieteam van StoneX. "Een terugkeer van dit aanbod zou moeten helpen om de krapte op de ruwe oliemarkt te verlichten en is een 'bearish' aankondiging op een moment dat de ruwe olieprijzen al zijn gedaald", aldus de analisten. Bron: ABM Financial News

