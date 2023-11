Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen bleven maandag dicht bij huis met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.410,09 punten, de Dow Jones index steeg 0,1 procent op 34.324,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 13.767,16 punten.

Beleggers hielden maandag het kruit droog, in afwachting van nieuwe inflatiecijfers uit de VS die dinsdagmiddag verschijnen. Voor oktober wordt gerekend op een inflatie op jaarbasis van 3,3 procent, van 3,7 procent in september. De kerninflatie is vermoedelijk stabiel gebleven op 4,1 procent.

"We hebben er steeds meer vertrouwen in dat de inflatie in de VS tegen de zomer van volgend jaar 2 procent zal bedragen. De renteverhogingen lijken te werken en wij denken dat de volgende stap van de Fed een renteverlaging zal zijn, mocht de economie in 2024 een steuntje in de rug nodig hebben", zei ING in een vooruitblik.

Ook interessant voor de markten is de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping die naar verwachting woensdag zal plaatsvinden in San Francisco.

Morgan Stanley verhoogde maandag het koersdoel voor de S&P 500 index tot 4.500 punten voor eind 2024. Het oude koersdoel, dat gold tot eind juni, stond op 4.200 punten. Het team van Morgan Stanley rekent in juni op de eerste renteverlagingen door de Fed en de ECB. En China zal uitbodemen, aldus de analisten.



Moody's verlaagde vrijdagavond laat de outlook voor de kredietstatus van de Verenigde Staten van stabiel naar negatief vanwege de hogere rentes en twijfels over het vermogen van de Amerikaanse overheid om een effectief begrotingsbeleid te voeren.

Een negatieve outlook betekent dat de kredietrating van de VS verlaagd zou kunnen worden. Momenteel heeft Amerika alleen bij Moody's nog de 'Triple A'-status. Fitch Ratings verlaagde de hoogste kredietrating van de VS in augustus van AAA naar AA+. S&P verlaagde de AAA-rating in 2011 na een eerdere begrotingsdiscussie en hanteert sindsdien een AA+ rating.

Volgens Moody's kan de kredietrating van de VS worden verlaagd, als beleidsmakers in Washington er op middellange termijn niet voor zorgen dat de groeiende budgettaire uitdagingen worden aangepakt.

Op korte termijn moeten beleidsmakers op Capitol Hill ervoor zorgen dat er een begrotingsdeal komt. Anders dreigt opnieuw een shutdown.

"Deze week duiken we opnieuw in de Amerikaanse politieke saga, aangezien de deadline voor de kortetermijnfinanciering van de overheid op 17 november afloopt en er niet veel vooruitgang is geboekt om een nieuwe deal te sluiten," aldus Swissquote Bank.

"Afhankelijk van de nieuwe deal, of het gebrek daaraan, zouden we de tienjaarsrente kunnen zien terugkeren tot boven de 4,80 procent," voegde Swissquote toe. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde maandag op 4,65 procent.

Analisten schatten de kans op een shutdown komend weekend momenteel op 40 procent.

De euro/dollar noteerde maandagavond op 1,0695. WTI-olie werd ruim een procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Vleesproducent Tyson Foods heeft in het afgelopen kwartaal een onverwacht verlies geleden op een tegenvallende omzet, en liet zich somber uit over volgend boekjaar. Het aandeel daalde 3,5 procent.

Aandelen Boeing noteerden 4 procent hoger, nu China overweegt een einde te maken aan de bevriezing van de aankopen van het 737-model. Dit valt samen met de bijeenkomst later deze week tussen Biden en Xi.

Plug Power steeg maandag zo'n 3 procent, nadat het bedrijf vrijdag ruim 40 procent van de beurswaarde was kwijtgeraakt. Er zijn twijfels over het voortbestaan van het bedrijf.

De Amerikaanse notering van Novo Nordisk steeg licht nadat gegevens van een groot internationaal klinisch onderzoek aantoonden dat het afslankmedicijn van het bedrijf, Wegovy, mensen zonder diabetes helpt hun risico op hartaanvallen, beroertes en sterfgevallen door hart- en vaatziekten met 20 procent te verlagen.