Boeing in de lift na omvangrijke deals

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van Boeing zaten maandag in de lift na een stortvloed aan dealnieuws en een rapport dat de Chinese regering mogelijk op het punt staat om een commerciële blokkade op te heffen voor de 737 Max. Het aandeel van Boeing steeg 5 procent. Luchtvaartmaatschappij Emirates kondigde op de Dubai Airshow een bestelling van 52 miljard dollar aan voor Boeing-vliegtuigen, terwijl SunExpress, een joint venture tussen Turkish Airlines en Lufthansa, 90 vliegtuigen van het type 737 Max wil kopen. Andere orders die maandag werden aangekondigd zijn die van de Royal Jordanian Group en de prijsvechter FlyDubai, die beide Dreamliners bestelden. Ondertussen staat woensdag een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese leider Xi Jinping gepland in San Francisco. Het opheffen van een langlopende Chinese commerciële blokkade van Boeings 737 Max zou tijdens die bijeenkomst kunnen worden aangekondigd, meldde persbureau Bloomberg, als teken van de ontdooiende relaties tussen de twee landen. De potentiële deal wordt nog steeds besproken en gaat misschien niet door, zeiden bronnen tegen Bloomberg. Xi zal naar verwachting geen formele bestelling voor deze vliegtuigen aankondigen, voegden ze eraan toe. Boeing heeft sinds 2018 geen grote bestellingen van de 737 Max meer ontvangen uit China. Het vliegtuig werd wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in 2018 en 2019 en het duurde zo'n twee jaar voordat de Amerikaanse Federal Aviation Administration weer toestemming gaf voor vluchten met dit type Boeing. Eind juli had Boeing 118 nog niet uitgevoerde Max-bestellingen die allemaal bestemd waren voor China, waarvan 34 voor China Southern, met bestellingen voor 25 breedrompvliegtuigen van het type 777 en 11 Dreamliner 787-modellen van Chinese luchtvaartmaatschappijen, volgens analisten van RBC Capital. Bron: ABM Financial News

