Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 446,62 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,7 procent op 15.345,00 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,6 procent in de plus bij een stand van 7.087,06 punten. De Britse FTSE sloot 0,9 procent hoger op 7.425,83 punten.

Beleggers liftten mee met het positieve slot op Wall Street vrijdag en de stijging van de Aziatische beurzen maandag.

"Berichten over de Chinese 'Singles Day'-verkopen van het afgelopen weekend zijn positief. Online verkoopgiganten JD.com en Alibaba melden ondanks fikse kortingen een stijging van de omzet in het afgelopen weekend in vergelijking met vorig jaar", zei investment manager Simon Wiersma van ING. "De komende dagen presenteren een aantal internetgiganten kwartaalcijfers en weten we of de consumentenbestedingen in China zijn aangetrokken."

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. "Gedurende de week is er aandacht voor een restje kwartaalcijfers en nieuwe economische data. Beleggers kijken ook uit naar de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping in ongeveer een jaar tijd", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0693. WTI-olie werd ruim een procent duurder. De OPEC verhoogde maandag de verwachting voor de vraag naar olie in 2023.

Bedrijfsnieuws

Renaults elektrische tak Amper zou volgens Jefferies moeten worden afgesplitst van de autofabrikant door een uitkering van een apart aandeel aan bestaande aandeelhouders. Het aandeel Renault steeg in Parijs rond een half procent.



Het middel van Novo Nordisk tegen obesitas vermindert ook de kans op hartaanvallen en infarcten en dat komt mogelijk niet alleen door het gewichtsverlies, blijkt uit nieuwe klinische data. Het nieuwe medicijn is erg populair, zodat de Deense farmaceut de vraag maar nauwelijks kan bijbenen. Novo Nordisk gaat meer dan 6 miljard investeren in de productiecapaciteit. Het aandeel Novo Nordisk won in Kopenhagen licht terrein.

Solvay heeft nieuwe doelen bekendgemaakt voor de twee bedrijven waarin Solvay zich gaat opsplitsen. Het aandeel Solvay steeg in Brussel licht.

BAE Systems rekent opnieuw op een sterke omzet- en winstgroei in het komende jaar, dankzij verhoogde geopolitiek risico's. De outlook werd gehandhaafd door het Britse defensie- en ruimtevaartbedrijf. BAE steeg licht. Ook sectorgenoten Airbus en Thales wonnen terrein.

Adyen was in Amsterdam een sterke stijger, met ruim 5 procent. Het aandeel won vorige week al flink terrein na een overtuigende beleggersdag in San Francisco.

Financials waren maandag ook in trek. Deutsche Bank, Société Générale, BBVA, ING en AXA sloten in het groen.

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een winst van ruim 5 procent, terwijl Sartorius hekkensluiter was in de DAX, met een verlies van 2 procent.

ArcelorMittal ging aan kop in de CAC 40, met een plus van ruim 3 procent. De verliezen in Parijs beperkten zich tot een procent of minder. Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen bleven rond het Europese slot dicht bij huis.