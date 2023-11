Laatste handelsdag in Majorel op 8 december Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Euronext Amsterdam is akkoord gegaan met een verzoek van Majorel en Teleperformance om het aandeel Majorel van de beurs te halen. Dit meldden de twee bedrijven maandagavond. De laatste handelsdag is op 8 december en per 11 december is Majorel niet langer beursgenoteerd. De delisting volgt op de overname van Majorel door Teleperformance voor 30 euro per aandeel. De Europese Commissie ging onlangs akkoord met deze acquisitie. Bron: ABM Financial News

