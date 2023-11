Goede weekstart voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag goed aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX steeg een procent naar 753,41 punten, waarbij slechts een twee aandelen in het rood sloten.

De beleggersagenda was maandag vrijwel leeg. Maar dat wordt later in week wel anders, met onder meer inflatiecijfers uit het VK en de VS en halverwege de week een ontmoeting tussen Joe Biden en Xi Jinping in San Francisco. De twee wereldleiders hebben elkaar al circa een jaar niet meer ontmoet.

De euro/dollar steeg naar 1,0693 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 4,652, een stijging van 2 basispunten. Moody’s zette de outlook voor de VS op negatief, wat betekent dat er een reële kans is dat de AAA-rating in de komende maanden sneuvelt.

"Echt invloed heeft dit nog niet op de Amerikaanse rentes. De Amerikaanse kredietwaardigheid is immers nog steeds hoog, waardoor grote beleggers, ondanks de verandering in de outlook, nog steeds grote hoeveelheden Amerikaans staatspapier mogen hebben", aldus marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank.

"Wellicht belangrijker voor de Amerikaanse rentes is het inflatierapport van morgen. Analisten verwachten dat de Amerikaanse inflatie in oktober van 3,7 naar 3,3 procent gedaald is."

Aangezien deze trend volgens Van Harn veelbelovend is, verwacht Rabobank niet dat de Fed de rente nog een keer zal verhogen. "Het inflatierapport moet wel heel erg tegenvallen, willen we daar onze gedachten over veranderen."

Olie werd ruim een procent duurder. De OPEC heeft haar verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar verhoogd. Het kartel verwacht dat de vraag naar olie dit jaar zal stijgen met 2,5 miljoen vaten per dag, een stijging van 100.000 vaten per dag ten opzichte van het rapport van vorige maand.

"De fundamenten van de wereldwijde oliemarkt blijven sterk", aldus OPEC, en het negatieve sentiment rond de vraag is overdreven, vindt het kartel. "Recente gegevens bevestigen robuuste wereldwijde groeitrends en gezonde fundamenten voor de oliemarkt."

Stijgers en dalers

In de AEX zette het koersherstel van Adyen door. Vorige week steeg het aandeel met tientallen procenten nadat de betaalspecialist tijdens een beleggersdag met geruststellende doelstellingen kwam. Adyen werd maandag 5,6 procent duurder.

ABN AMRO steeg 2,5 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Barclays. IMCD, dat een koersdoelverlaging kreeg van Jefferies, won ook 2,5 procent.

Alleen UMG en Wolters Kluwer daalden licht.

In de AMX was Alfen de uitblinker met een koerswinst van ruim 26 procent. Alfen kwam zondagavond met een kwartaalupdate en die werd duidelijk goed ontvangen. Analisten kwamen met positieve rapporten en ABN AMRO en Degroof Petercam verhoogden hun advies voor het aandeel naar Kopen.

Just Eat Takeaway steeg 4,2 procent en Aalberts won 2,8 procent. Eurocommercial en Aperam daalden 1,8 en 1,9 procent.

Bij de smallcaps ging PostNL 3,2 procent hoger en won Fastned 2,5 procent. Pharming Group en Ebusco daalden 1,0 en 2,8 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in de buurt van de slotkoersen van vrijdag.