OPEC verhoogt verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) De OPEC heeft haar verwachtingen voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar verhoogd. Dit meldde het kartel maandag in zijn maandrapport.

Het kartel verwacht dat de vraag naar olie dit jaar zal stijgen met 2,5 miljoen vaten per dag, een stijging van 100.000 vaten per dag ten opzichte van het rapport van vorige maand.

"De fundamenten van de wereldwijde oliemarkt blijven sterk", aldus OPEC, en het negatieve sentiment rond de vraag is overdreven, vindt het kartel. "Recente gegevens bevestigen robuuste wereldwijde groeitrends en gezonde fundamenten voor de oliemarkt", vulde het aan.

De OPEC noemde de sterker dan verwachte groei in de VS en China als de belangrijkste redenen voor het meer positieve sentiment. De prognose voor de economische groei in de VS werd verhoogd van 2 naar 2,3 procent in 2023 en van 0,7 procent eerder naar 0,9 procent in 2024. De Chinese vraag was "gezond", met een import van 240.000 vaten ruwe olie per dag meer dan in september, volgens het kartel.

OPEC liet haar vraagprognose voor 2024 ongewijzigd op een stijging van 2,2 miljoen vaten per dag.

Het kartel verhoogde zijn niet-OPEC aanbodverwachting met 100.000 vaten per dag tot 1,8 miljoen vaten stijging per dag voor 2023, terwijl de prognose voor 2024 ongewijzigd bleef op een groei van 1,4 miljoen vaten per dag.