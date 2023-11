Beursblik: Bank of America verhoogt koersdoel Euronext Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft het koersdoel voor Euronext verhoogd van 82,00 naar 85,00 euro met behoud van het koopadvies, na de recente kwartaalcijfers van het beursbedrijf. Dat bleek maandag uit een rapport van de zakenbank. De taxaties voor de winst per aandeel in de periode 2023 tot en met 2025 gingen met 3 procent omhoog op basis van meer handel in obligaties, zoals bleek uit de robuuste volumes in oktober. Ook de kostenbesparingen en de rentebaten, dankzij de hogere rente, noemde Bank of America positief. De cijfers over het derde kwartaal lieten volgens de analisten zien dat de inkomsten van Euronext uit steeds meer activiteiten komen, waardoor de druk op de aandelenhandel werd opgevangen. De analisten merkten op dat het aandeel Euronext tegen een korting van 25 procent wordt verhandeld ten opzichte van sectorgenoten en daarmee een van de goedkoopste beursbedrijven wereldwijd is. Bank of America denkt dat de doelen van Euronext voor 2024 zullen worden gehaald en rekent op nieuwe doelen voor de komende jaren in de loop van volgend jaar. Ook is er ruimte voor nieuwe overnames, menen de analisten. Het aandeel Euronext stond maandag 1,0 procent hoger op 72,30 euro. Bron: ABM Financial News

