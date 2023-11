Rode cijfers voor Tyson Foods Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Vleesproducent Tyson Foods heeft in het vierde kwartaal een onverwacht verlies op een tegenvallende omzet geboekt, en liet zich somber uit over volgend boekjaar. Dat bleek maandag uit de cijfers van het Amerikaanse vleesverwerkersbedrijf. Tyson meldde in het vierde kwartaal, dat op 30 september eindigde, een nettoverlies van 450 miljoen dollar, of 1,31 dollar per aandeel, tegen een winst van 538 miljoen dollar een jaar eerder. De onderliggende winst, zonder bijzondere posten zoals sluiting van fabrieken en een afwaardering op goodwill, kwam uit op 0,37 dollar, wat meer was dan de consensusverwachting van 0,29 dollar. De omzet daalde met bijna 3 procent tot 13,35 miljard dollar. Dat was lager dan de 13,73 miljard dollar waar analisten gemiddeld van uitgingen. De volumes daalden met 0,6 procent en de prijzen gemiddeld met 1,4 procent. Voor het nieuwe boekjaar rekent Tyson op een vlakke omzet. De consensusverwachting volgens FactSet ging juist uit van 3 procent omzetgroei. Bron: ABM Financial News

