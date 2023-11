Futures Wall Street signaleren voorzichtige start van de week

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting iets lager openen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,2 procent in het rood.

Die lichtrode indicatie volgt na twee weken van flinke koersstijgingen, waarbij deze week ook nog de belangrijke inflatiecijfers op de rol staan. Daarnaast zullen beleggers oog hebben voor de gesprekken later deze week tussen de VS en China in de hoop op enige ontspanning na al het borstgeklop van de afgelopen tijden. Immers, een verder verslechterende handelsrelatie tussen beide grootmachten zit niemand op te wachten.

Verder had de negatieve outlook van Moody's voor de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van de VS nauwelijks invloed op de beurzen. Volgens Investment Manager Simon Wiersma van ING is dat vooral te danken aan het gegeven dat in een vrijwel grenzeloze financiële wereld, beleggers voor investeringskansen altijd kijken naar het beste alternatief. En omdat de dollar nog steeds als de reservemunt van de wereld wordt beschouwd, bij gebrek aan betere alternatieven, zijn Amerikaanse Treasuries op het huidige niveau nog steeds aantrekkelijk. Met een dalende inflatietrend, kan de huidige reële rente van 2,32 procent op inflatiegekoppelde obligaties zelfs als zeer aantrekkelijk worden beschouwd, aldus Wiersma.

Op de oliemarkten lijken de economische zorgen een grotere rol te spelen. Toch weet de olieprijs maandag met enkele tienden van een procent te stijgen.

De Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) zei vorige week dat de productie van ruwe olie in de Verenigde Staten dit jaar iets minder zal stijgen dan eerder werd verwacht, terwijl de vraag zal dalen. Volgend jaar zou het benzineverbruik per hoofd van de bevolking in de VS kunnen dalen tot het laagste niveau in twintig jaar, aldus het rapport.

De euro/dollar noteerde 0,1 procent hoger op 1,0690, maar op de valutamarkt gaat de aandacht vooral uit naar de verzwakking van de Japanse yen. De koers van de Japanse munt is flink terug gevallen, en ten opzichte van de dollar zijn we sinds 1989 niet meer zo laag geweest. De markt is overigens gespitst op de Bank of Japan, nu interventies om de munt te steunen tot de mogelijkheden behoren.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Boeing noteren voorbeurs 3,7 procent hoger, nu China overweegt een einde te maken aan de bevriezing van de aankopen van het Boeing 737-vliegtuig. Dit valt samen met de bijeenkomst later deze week tussen Joe Biden en Xi Jinping in de VS.

Plug Power daalde in de voorhandel nog eens 5 procent, nadat het bedrijf vrijdag al ruim 40 procent van de beurswaarde was kwijt geraakt. Er zijn twijfels over het voortbestaand van het bedrijf.

De aandelen van het farmaceutische Novo Nordisk bedrijf stegen met 2,6 procent in Denemarken, nadat uit studiedata bleek de obesitasbehandeling van Wegovy het risico op hartaanvallen, beroertes en sterfgevallen zou kunnen verminderen. Novo Nordisk is uitgegroeid tot het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf van Europa en noteert op de Nasdaq op de hoogste koers ooit.

Voor de bel zal Tyson Foods nog kwartaalcijfers publiceren.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,6 procent op 4.415,24 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 34.283,10 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 13.798,11 punten.