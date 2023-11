Europese beurzen staan hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur hoger, na de stevige winsten van Wall Street op vrijdag, terwijl beleggers vooruitkijken naar Amerikaanse en Britse inflatiecijfers die kunnen bevestigen dat de rentecyclus heeft gepiekt.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 446,16 punten, de Duitse DAX klom 0,3 procent tot 15.283 punten. De Franse CAC 40 steeg 0,5 procent op 7.081 punten. De Britse FTSE 100 steeg 0,6 procent naar 7.401 punten.

"Na een maandenlange periode van stagnerende of stijgende inflatie, is de verwachting van een merkbare daling een probaat middelen om degenen die roepen om verdere renteverhogingen in de komende maanden tot bedaren te brengen", zei Scope Markets.

Verder had de afwaardering van Moody voor de vooruitzichten van de VS nauwelijks invloed op de beurzen.



De olieprijs bewoog nauwelijks. Een decemberfuture West Texas Intermediate steeg 0,2 rocent tot 77,31 dollar, en Brent-olie kostte 81,59 dollar per vat.

De euro/dollar noteerde op 1,0694. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0685 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Renaults elektrische tak Amper zou volgens Jefferies moeten worden afgesplitst van de autofabrikant door een uitkering van een apart aandeel aan bestaande aandeelhouders. Het aandeel Renault steeg in Parijs met 0,3 procent.



Het middel van Novo Nordisk tegen obesitas vermindert ook de kans op hartaanvallen en infarcten en dat komt mogelijk niet alleen door het gewichtsverlies, blijkt uit nieuwe klinische data. Het nieuwe medicijn is erg populair, zodat de Deense farmaceut de vraag maar nauwelijks kan bijbenen. Novo Nordisk gaat meer dan 6 miljard investeren in de productiecapaciteit. Het aandeel Novo Nordisk steeg meer dan een procent.

Solvay heeft nieuwe doelen bekendgemaakt voor de twee bedrijven waarin Solvay zich gaat opsplitsen. Het aandeel Solvay daalde 0,7 procent.

BAE Systems rekent opnieuw op een sterke omzet- en winstgroei in het komende jaar, dankzij verhoogd geopolitiek risico's. De outlook werd gehandhaafd door het Britse defensie- en ruimtevaartbedrijf. BAE werd een half procent duurder. Ook sectorgenoten Airbus en Thales wonnen terrein.

Adyen was in Amsterdam een sterke stijger, met ruim 3 procent. Het aandeel won vorige week al zo'n 35 procent na een overtuigende beleggersdag in San Francisco.

Financials waren ook in trek. Société Générale, BBVA, ING, en AXA stonden in het groen.

Dalers waren dun gezaaid. L'Oréal verloor 0,4 procent en Adidas stond bijna 1 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet, na de winst van vrijdag. Futures op de S&P 500 index noteerden tot 0,2 procent in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,6 procent op 4.415,24 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 34.283,10 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 13.798,11 punten.