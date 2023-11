Valuta: dollar kan verder dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar stond maandag licht lager, nadat Moody's vrijdagavond een negatieve outlook afgaf voor de triple-A kredietrating van de VS. De euro/dollar stond maandag tegen het einde van de ochtend minder dan 0,1 procent hoger op 1,0691. De munt kan deze week verder dalen, volgens analist Chris Turner van ING. ING verwacht dat de inflatiecijfers van dinsdag een vlakke ontwikkeling zullen laten zien, vergeleken met de voorgaande maand, wat op de koers van de dollar geen impact zou moeten hebben. Maar een zwak cijfer voor de detailhandelsverkopen op woensdag zouden de dollar wel omlaag kunnen duwen, denkt Turner. Onzekerheid over de vraag of de Amerikaanse regering kan voorkomen dat het overheidsapparaat aan het einde van deze week moet worden stilgelegd omdat het schuldenplafond is bereikt, kan ook een negatieve invloed hebben op de dollar, voorziet Turner. Ten opzichte van de Japanse yen bereikte de dollar overigens het hoogste niveau in een jaar tijd, nadat ambtenaren van het Japanse ministerie van financiën de afgelopen dagen waarschuwden voor een mogelijke interventie om de dalende yen te stutten. Handelaren kijken nog steeds vooral naar het gapende gat tussen de rente in de VS en die in Japan. Ook hier is het Amerikaanse inflatiecijfer van belang. Signalen dat de inflatie een bron van zorg blijft, zou de Fed aanleiding kunnen geven om de rente verder te verhogen. Dit zou de druk op de Japanse yen verder doen toenemen. Bron: ABM Financial News

