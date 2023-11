AEX breidt openingswinst verder uit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger en wist de openingswinst verder uit te breiden. Beleggers zullen deze week vooral aandacht hebben voor de gesprekken tussen de VS en China, maar ook voor de inflatiecijfers in de VS.

Rond de klok van elf uur steeg de AEX met 0,8 procent tot 752,42 punten.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al bijna anderhalf procent hoger op een slotstand van 746,31 punten. Fintechbedrijf Adyen was dankzij een koersexplosie verantwoordelijk voor meer dan de helft van de winst. Ook vandaag stijgt het aandeel met ruim 4 procent.

"Sinds de rente wat is afgetopt en de situatie in het Midden-Oosten niet verder escaleert [...] zetten beleggers de roze bril weer op", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital tegen ABM Financial News. Maar de marktkenner betwijfelt of dit wel terecht is. De economie, vooral in Europa, heeft het steeds moeilijker en dat kan gevolgen hebben voor de winsten van bedrijven.

Verder had de afwaardering van Moody voor de vooruitzichten van de VS nauwelijks invloed op de beurzen. Volgens Investment Manager Simon Wiersma van ING is dat vooral te danken aan het gegeven dat in een vrijwel grenzeloze financiële wereld, beleggers voor investeringskansen altijd kijken naar het beste alternatief. En omdat de dollar nog steeds als de reservemunt van de wereld wordt beschouwd, bij gebrek aan betere alternatieven, zijn Amerikaanse Treasuries op het huidige niveau nog steeds aantrekkelijk. Met een dalende inflatietrend, kan de huidige reële rente van 2,32 procent op inflatiegekoppelde obligaties zelfs als zeer aantrekkelijk worden beschouwd, aldus Wiersma.

Op de oliemarkten lijken de economische zorgen een grotere rol te spelen. De prijs van een vat Brent olie daalde met 0,1 procent naar 81,39 dollar.

De euro/dollar noteerde 0,2 procent hoger op 1,0700, maar op de valutamarkt gaat de aandacht vooral uit naar de verzwakking van de Japanse yen. De koers van de Japanse munt is flink terug gevallen en ten opzichte van de euro zijn we sinds 2007 niet meer zo laag geweest. De markt is overigens gespitst op de Bank of Japan, nu interventies om de munt te steunen tot de mogelijkheden behoren.

Stijgers en dalers

Bij de hoofdfondsen ging Adyen aan kop en schreef 2,5 procent bij. Ook de meeste andere technologiefondsen deden het opnieuw goed. ASML, ASMI en Besi wisten tussen de 1,3 en 1,6 procent bij te schrijven.

Shell wist vooralsnog niet te profiteren van de koersdoelverhoging naar 35 euro van ING. Het aandeel noteerde nagenoeg onveranderd.

DSM-Firmenich daalde met 0,9 procent en was daarmee de enige daler.

In de AMX was het de dag van Alfen. Het aandeel steeg bijna 21 procent, nadat het bedrijf zondag met sterke kwartaalcijfers kwam. De analisten van ABN AMRO en DeGroof Petercam reageerden positief en hebben deze morgen het aandeel op hun kooplijst gezet. Voor een kapitaalverhoging bij Alfen hoeven beleggers volgens CFO Jeroen van Rossen niet te vrezen, zei hij in gesprek met ABM Financial News.

Aperam verloor in de nasleep van de kwartaalcijfers vorige week nog eens 2,3 procent.

In de AScX wonnen BAM en Brunel 2,3 en 1,8 procent, terwijl Sif Holding 1,7 procent verloor.