AEX hoger van start gegaan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,4 procent hoger op 749,26 punten, terwijl de Midkap ook 0,4 procent won. Onder de vrijwel volledig groengekeurde hoofdfondsen bleven echt grote uitschieters achterwege. De techwaarden Adyen, ASMI en Prosus wonnen wel meer dan een procent. In de AMX won Galapagos meer dan anderhalf procent. Aperam verloor in de nasleep van cijfers vorige week vijf procent. Alfen kwam zondagavond met meevallende cijfers, maar er was nog geen openingskoers. Analisten reageerden positief en er waren al verschillende adviesverhogingen voor het aandeel. In de AScX wonnen Sif en Brunel ongeveer anderhalf procent. Bron: ABM Financial News

