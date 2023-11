Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoelen Azelis en IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies houdt er rekening mee dat de sector Europese speciaalchemie zal verbeteren, maar verlaagde wel de koersdoelen voor Azelis en IMCD licht. Dit maakte de zakenbank maandagochtend in een rapport bekend. Het koersdoel voor Azelis ging van 22,50 naar 20,50 euro en voor IMCD van 158,00 naar 156,00 euro. Het Houden advies voor Azelis en de koopaanbeveling voor IMCD bleven gehandhaafd. Jefferies zag dat de trends in het derde kwartaal van 2023 voor Azelis en IMCD in lijn waren met die van het vorige kwartaal. Autonoom daalde de omzet met circa 8 procent minder hard dan voorheen, maar de brutomarges bleken veerkrachtig, aldus de analisten. Jefferies wees erop dat IMCD en Azelis behoren tot de toonaangevende spelers in een nog altijd erg gefragmenteerde sector. Ook zijn de twee bedrijven goed gepositioneerd om te profiteren van verdere consolidaties. Zo heeft Azelis dit jaar acht overnames gedaan en IMCD heeft er zelfs veertien afgerond. De analisten zien het momentum verbeteren, mede omdat distributeurs van speciale chemicaliën en ingrediënten relatief defensief zijn in een economische neergang. Jefferies heeft de voorkeur voor IMCD ten opzichte van Azelis. IMCD heeft volgens de zakenbank een betere staat van dienst en weet meer waarde toe te voegen met overnames, waardoor het resultaat op het geïnvesteerde kapitaal met 17,0 procent in de afgelopen vijf jaar hoger was dan de 12,3 procent van Azelis. Bron: ABM Financial News

