AEX start handelsweek vermoedelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een groene opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,5 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al bijna anderhalf procent hoger op een slotstand van 746,31 punten. Fintechbedrijf Adyen was dankzij een koersexplosie verantwoordelijk voor meer dan de helft van de winst.

"Sinds de rente wat is afgetopt en de situatie in het Midden-Oosten niet verder escaleert [...] zetten beleggers de roze bril weer op", zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital tegen ABM Financial News. Maar de marktkenner betwijfelt of dit wel terecht is. De economie, vooral in Europa, heeft het steeds moeilijker en dat kan gevolgen hebben voor de winsten van bedrijven.

Op Wall Street bleef het enthousiasme onder beleggers afgelopen week groot.

Donderdag maakte Federal Reserve voorzitter Jerome Powell weliswaar een einde aan een winstreeks van acht handelsdagen voor de S&P 500, door te stellen dat het nog te vroeg is om een definitief einde te maken aan de reeks van renteverhogingen, maar vrijdag was het optimisme al weer terug met een winst voor de S&P van ruim anderhalf procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs meer dan twee procent bij schreef.

Vrijdagavond nabeurs maakte Moody’s bekend dat zij als laatste van de drie grote kredietbeoordelaars overweegt om de 'Triple A'-kredietstatus van de VS te verlagen, vanwege de gestegen rentes, die leiden tot hogere financieringslasten, en twijfels over het vermogen van de Amerikaanse overheid om een effectief begrotingsbeleid te voeren.

Afgelopen weekend onthulde de kersverse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, een kortetermijnbestedingsplan waarmee een shutdown van de overheid in de Verenigde Staten moet worden voorkomen.

De maatregel legt geen bezuinigingen op en er is geen financiële steun opgenomen voor Oekraïne, Israël en Taiwan. De deadline om een nieuwe shutdown te vermijden is 17 november.

De Amerikaanse tienjaarsrente koerst vanochtend met twee basispunten nipt hoger.

In Azië noteerden de aandelenmarkten vanochtend terughoudend en de hoofdindices bewegen binnen een nauwe bandbreedte ten opzichte van het slot van vrijdag. De Amerikaanse olie-future daalde daarnaast vanochtend met 0,8 procent naar 76,57 dollar per vat.

De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping hebben woensdag in San Francisco hun eerste persoonlijke ontmoeting in ongeveer een jaar. Beleggers zullen alert zijn op uitlatingen over de oplopende spanningen met Taiwan, de situatie in Oekraïne en het Midden Oosten, en technologische sancties.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

De fabrikant van oplaadpalen Alfen behaalde in het derde kwartaal van 2023 op jaarbasis een hogere omzet, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat juist afnam, net als de marge. Op kwartaalbasis verbeterden de resultaten wel. De winstgevendheid van Alfen stond in het derde kwartaal veel minder onder druk dan gevreesd volgens Jefferies. Berenberg sprak van een erg solide kwartaal.

IMCD neemt van het Indiase CJ Shah & Company twee divisies over die vooral gericht zijn op chemicaliën voor verf, coatings, lijmen en lifescience. Met 20 medewerkers genereerden deze onderdelen in het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 een omzet van circa 25 miljoen euro. Jefferies verlaagde het koersdoel voor IMCD licht naar 156,00 euro, maar herhaalde de koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 1,6 procent op 4.415,24 punten, de Dow Jones index won 1,2 procent op 34.283,10 punten en de Nasdaq sloot 2,1 procent hoger op 13.798,11 punten.