Beursblik: druk op winstgevendheid Alfen viel mee

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) De winstgevendheid van Alfen stond in het derde kwartaal veel minder onder druk dan gevreesd. Dit zei analist David Kerstens van Jefferies in een rapport naar aanleiding van de kwartaalcijfers van Alfen op zondagavond. De EBITDA daalde met 29 procent naar 17,3 miljoen euro. Analisten die bijdroegen aan de consensus rekenden op een daling tot 11,2 miljoen euro. De omzet steeg daarnaast met 11 procent op jaarbasis harder dan analisten hadden verwacht, ondanks een omzethalvering bij EV Charging als gevolg van voorraadafbouw bij klanten. Bij Smart Grids steeg de omzet echter met 41 procent en bij Energy Storage zelfs met meer dan 200 procent, aldus Kerstens, die tevens benadrukte dat de omzet bij EV Charging op kwartaalbasis wel steeg. Alfen herhaalde de omzetverwachting voor 2023 van 490 tot 520 miljoen euro. Kerstens verwacht dat Alfen uitkomt op 506 miljoen euro, 4 procent meer dan de consensus van 490 miljoen euro. Voor 2024 rekent Alfen op een omzetgroei van 26 procent, tot 636 miljoen euro. Dat is 2 procent meer dan de consensus van 625 miljoen euro. De vrije kasstroom van Alfen bedroeg afgelopen kwartaal 17,3 miljoen euro, wat een duidelijke verbetering was ten opzichte van de eerste jaarhelft, aldus Kerstens. Verder wees de analist van Jefferies nog het vertrek van CFO Jeroen van Rossen na de jaarvergadering in 2024. Alfen presenteerde Boudewijn Tans als diens opvolger. Jefferies heeft een Houden advies op Alfen met een koersdoel van 50,00 euro. Bron: ABM Financial News

