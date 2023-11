IMCD doet overname in India Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD neemt van het Indiase CJ Shah & Company twee divisies over die vooral gericht zijn op chemicaliën voor verf, coatings, lijmen en lifescience. Dit meldde de Nederlandse distributeur van speciaalchemie maandagochtend. Met 20 medewerkers genereerden deze onderdelen in het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023 een omzet van circa 25 miljoen euro. Zij bedienen een grote groep klanten met een uitgebreid productportfolio naast commerciële, technische en laboratoriumondersteuning, aldus IMCD. De afronding van de transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting nog dit jaar gebeuren. De financiële details van de transactie werden niet vermeld. Bron: ABM Financial News

