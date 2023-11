Aziatische beurzen blijven dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De meeste markten in Azië leverden maandag de openingswinsten weer in, mede omdat beleggers terughoudend zijn in de aanloop naar gesprekken tussen de VS en China later deze week. De Japanse Nikkei 225 handelde fractioneel hoger op 32.578,75 punten, de beurs in Hong Kong won 0,2 procent op 17.235,10 punten en in Shanghai koerste de index 0,1 procent hoger op 3.042,96 punten. De Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping hebben komende week hun eerste persoonlijke ontmoeting in ongeveer een jaar. Daarnaast heeft ratingbureau Moody's vrijdag zijn vooruitzichten voor Amerika verlaagd van stabiel naar negatief, wat wijst op toenemende risico’s dat de kredietbeoordelaar de rating voor de VS zal gaan verlagen. Momenteel heeft Amerika alleen bij Moody's nog de zogeheten 'Triple A'-status. Fitch Ratings verlaagde de kredietrating van de VS in augustus van AAA naar AA+. En S&P verlaagde de AAA-rating in 2011 na een eerdere begrotingsdiscussie en hanteert sindsdien een AA+ rating. Door de voorzichtigheid in Azië lijken ook de Europese beurzen behoedzaam te gaan openen. Bron: ABM Financial News

