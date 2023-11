(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de macro-economische agenda tot en met maandag 20 november 2023:

MAANDAG 13 NOVEMBER 2023

06:30 Faillissementen - Oktober (NL)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

DINSDAG 14 NOVEMBER 2023

08:00 Werkloosheid - September (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - September (NL)

09:30 Economische groei - Derde kwartaal vlpg (NL)

09:30 Internationale handel - September (NL)

10:00 Maandrapport IEA (Fra)

11:00 Economische groei - Derde kwartaal 2e raming (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - November (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Oktober (VS)

14:30 Inflatie - Oktober (VS)

WOENSDAG 15 NOVEMBER 2023

00:50 Economische groei - Derde kwartaal (Jap)

04:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (Chi)

04:00 Industriële productie - Oktober (Chi)

08:00 Inflatie - Oktober (VK)

08:00 Producentenprijzen - Oktober (VK)

08:45 Inflatie - Oktober def. (Fra)

11:00 Industriële productie - September (eur)

11:00 Handelsbalans - September (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Oktober (VS)

14:30 Producentenprijzen - Oktober (VS)

14:30 Empire State index - November (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Ontmoeting Biden en Xi (verwacht)

DONDERDAG 16 NOVEMBER 2023

00:50 Handelsbalans - Oktober (Jap)

06:30 Werkloosheid - Oktober (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - November (VS)

14:30 Importprijzen - Oktober (VS)

15:15 Industriële productie - Oktober (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - November (VS)

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2023

08:00 Detailhandelsverkopen - Oktober (VK)

11:00 Inflatie - Oktober def. (eur)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - Oktober (VS)

MAANDAG 20 NOVEMBER 2023

08:00 Producentenprijzen - Oktober (Dld)

16:00 Leidende indicatoren CB - Oktober (VS)